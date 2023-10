Przez okno wyrzuciła 100 tysięcy i złoto. Po kilku godzinach dotarło do niej, co zrobiła

Kraków. 72-latek pobity przez swoich gości. Awantura podczas libacji

W jednym z mieszkań w rejonie Borku Fałęckiego doszło do pobicia starszego mężczyzny, który trafił do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Policjanci po przybyciu na miejsce szybko ustalili przebieg tego zdarzenia. Jak się okazało 72-latek spotkał się ze znajomymi w swoim mieszkaniu, gdzie w trakcie libacji alkoholowej wywiązała się awantura między uczestnikami spotkania. Doszło do bójki, w której poszkodowany został 72-letni właściciel mieszkania. Kryminalni szybko ustalili personalia osób przebywających tej nocy w lokalu należącym do seniora. Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy Krakowa w wieku 39 i 44 lat. Obaj przyznali się do ataku na 72-latka.

Zatrzymani mężczyźni przyznali się do pobicia seniora. Trafili do aresztu

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pobawienia wolności. Kara dla 39-latka może być wyższa, gdyż działał on w warunkach recydywy. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

