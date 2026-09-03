Pogoda dla Krakowa na 4-6 września

Weekendowa prognoza pogody dla Krakowa zapowiada się dynamicznie. Mieszkańcy doświadczą zarówno ciepłych i pochmurnych chwil, jak i słonecznej, ale znacznie chłodniejszej aury. Największa zmiana czeka nas ostatniego dnia weekendu, kiedy pogoda pokaże zupełnie inne oblicze niż w piątek czy sobotę. Temperatury w ciągu tych trzech dni będą się wahać od około 27 stopni w najcieplejszym momencie do zaledwie 11 stopni w najchłodniejszą noc.

Początek weekendu z chmurami i deszczem

Piątek, 4 września, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Krakowie. Termometry w ciągu dnia mogą pokazać nawet 27 stopni Celsjusza, co stworzy wrażenie końcówki lata. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s.

Sobota, 5 września, przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Tego dnia w Krakowie należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Będzie też nieco chłodniej niż w piątek – temperatura maksymalna sięgnie około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 16 stopni. Wiatr utrzyma swoją siłę, wiejąc z prędkością około 6 m/s.

Słoneczna, ale chłodna niedziela

Niedziela, 6 września, przyniesie całkowitą zmianę pogody. Zamiast chmur i deszczu, nad Krakowem pojawi się bezchmurne niebo. Słoneczna aura nie będzie jednak szła w parze z wysokimi temperaturami. Ten dzień zapowiada się jako najchłodniejszy w całym weekendowym okresie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie zaledwie 20 stopni, a w nocy spadnie do około 11 stopni. Wyraźnie osłabnie również wiatr, którego prędkość zmniejszy się do około 5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Krakowie sugeruje elastyczne podejście do planów. Pochmurny i miejscami deszczowy piątek oraz sobota mogą sprzyjać spędzaniu czasu wewnątrz, na przykład w kinach, muzeach czy kawiarniach. Krótszy spacer będzie możliwy, ale warto mieć przy sobie parasol. Słoneczna niedziela to z kolei idealny moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu. To dobra okazja na wycieczkę do parku czy spacer po mieście, choć z uwagi na niższą temperaturę przyda się cieplejsze ubranie, zwłaszcza rano i wieczorem.

Dane pogodowe: OpenWeather