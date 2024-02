Wielka lawina zeszła w Tatrach! Rejon Morskiego Oka niebezpieczny. Pilny komunikat TOPR

Wielka lawina w Tatrach! Alarm i ostrzeżenie TOPR dla turystów. Droga do Morskiego Oka śmiertelnie niebezpieczna

Ferie zimowe trwają, a Zakopane jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów miejsc zimowego wypoczynku. Słynna droga na Morskie Oko wydaje się bardzo bezpiecznym miejscem do uprawiania turystyki. I faktycznie latem tak jest - ale kiedy w górach napada śniegu, najpopularniejszy tatrzański szlak zaczyna być niekiedy śmiertelnie niebezpieczny. Wszystko dlatego, że przy drodze jest pewne miejsce szczególnie zagrożone zejściem lawin. To Żleb Żandarmerii, znajdujący się tuż przy szlaku. Teraz do tego miejsca najlepiej w ogóle się nie zbliżać! Wycieczki w rejon Morskiego Oka są teraz bardzo niebezpieczne, grozi to nawet śmiercią! Jak informuje w dzisiejszym (z 10 lutego) wpisie Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w rejonie popularnej drogi do Morskiego Oka zeszła potężna lawina.

"U góry Żlebu Żandarmerii pozostało jeszcze sporo śniegu - istnieje duże ryzyko lawiny wtórnej!"

"Żleb Żandarmerii wyjechał. Lawina zeszła 8 lutego. Zatrzymała się około 50 metrów od drogi do Morskiego Oka - szerokość czoła lawiny ma około 100 metrów, a wysokość czoła w najgrubszym miejscu 6-8 metrów! Lawina się rozsypała i od strony Włosienicy (północnej) wpadła do lasu. U góry Żlebu Żandarmerii pozostało jeszcze sporo śniegu - istnieje duże ryzyko lawiny wtórnej!" - ostrzegają w mediach społecznościowych ratownicy z TOPR. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej wybrać inne sposoby na spędzanie wolnego czasu w Tatrach!

Sonda Czy powinno się zakazać transportu konnego do Morskiego Oka? Tak Nie

QUIZ wiedzy o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Pytanie 1 z 14 Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej? Schronisko Morskie Oko Chata pod Rysami Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Chatka Pograniczników Dalej