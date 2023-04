Wlali w niego śmiertelną dawkę alkoholu. Turysta zmarł w klubie go go

Śmierć Brytyjczyka w klubie go go. Kolejne zatrzymania CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali siedem kolejnych osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej odpowiedzialnej za rozboje i dokonywanie oszustw na klientach klubów go go. Według ustaleń śledczych, działania grupy ukierunkowane były na popełnianiu przestępstw na szkodę klientów klubów poprzez doprowadzanie ich do stanu pozbawienia świadomości. W tym celu upijali klientów lub dosypywali im do drinków substancje odurzające. Następnie sprawcy wykorzystując stan psychofizyczny poszkodowanych dokonywali transakcji za pomocą kart płatniczych bądź innych instrumentów finansowych za towary i usługi rzekomo oferowane w klubie. W niektórych przypadkach za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na urządzeniach będących własnością klientów dopuszczano się również zaciągania pożyczek, bądź likwidacji lokat czy rachunków oszczędnościowych, a środki tam zgromadzone przekazywano na konta spółek prowadzących kluby. Przestępstw dopuszczali się pracownicy lokali rozrywkowych działających w wielu polskich miastach, ale "centrala" nielegalnego procederu funkcjonowała w Krakowie. Jedną z ofiar gangu stał się 36-letni turysta z Wielkiej Brytanii. W krakowskim klubie go go stracił on nie tylko pieniądze, lecz również życie. Obsługa lokalu wlewała w niego kolejne dawki alkoholu, mimo że cudzoziemiec był już totalnie pijany. Brytyjczyk zmarł po przyjęciu śmiertelnej dawki alkoholu. W jego organizmie znajdowały się 4 promile.

Osobom zatrzymanym podczas ostatnich działań prokurator przedstawił m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania rozbojów oraz oszustw na szkodę klientów klubów z Krakowa i Warszawy. W całej sprawie zarzuty przedstawiono już 58 osobom, które usłyszały łącznie ponad 700 różnych zarzutów. Obejmują one m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czy udziału w tej grupie. W sprawie zastosowano również 31 aresztów, poręczenia majątkowe w kwocie prawie 1,6 mln zł oraz zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 6,8 mln zł. Według ustaleń śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.

