21 kwietnia po raz kolejny Kraków będzie głosował, wybierając przyszłego prezydenta miasta. Tym razem wybór będzie już ostateczny i nieodwołalny. Proszę, nie zlekceważcie państwo tych wyborów. Wybiorę tego kandydata, który, mimo iż przychodzi ze świata polityki, daje, w mojej ocenie, gwarancję współpracy na rzecz miasta z wieloma środowiskami i nie zamyka się na niczyje argumenty. Jest to dla mnie szczególnie ważne, bo jak Państwo pamiętają, starałem się w ciągu ostatnich 20 lat, by to właśnie był znak rozpoznawczy mojej prezydentury — gotowość do współpracy z każdym, niezależnie skąd się wywodzi, jeżeli tylko chce działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Nie uzyska mojego poparcia radny Łukasz Gibała, który swoją pozycję wybudował przez lata na podsycaniu złych emocji, agresji i braku szacunku dla osób o odmiennych poglądach. Który jako radny dał się poznać tym, że proponuje łatwe rozwiązania trudnych problemów, a w rzeczywistości boi się podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności - poinformował Jacek Majchrowski.