UJ zawiesza rekrutację na studia medyczne. "Słabnące zainteresowanie"

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy uczelni Adam Koprowski, Collegium Medicum UJ złożyło wniosek do ministerstwa zdrowia w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym podczas tegorocznej rekrutacji. Równocześnie władze uczelni zawnioskowały do MZ o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym z 240 do 260 miejsc. - W obu przypadkach Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oczekuje na ostateczną decyzję resortu – przekazał rzecznik.

Powodem zamiaru wstrzymania rekrutacji na studia niestacjonarne jest – jak wyjaśnił Koprowski – znacznie słabnące od 2022 r. zainteresowanie kandydatów taką formą studiów, czego efektem była konieczność uruchamiania dodatkowych naborów na ten kierunek, a co za tym idzie - rekrutowanie osób ze zdecydowanie słabszymi wynikami z egzaminu maturalnego. - Niewątpliwe ma to związek m.in. z uruchamianiem studiów lekarskich na wielu nowych uczelniach w Polsce – ocenił rzecznik.

Uczelnia odnotowuje też spadającą liczbę osób kończących kierunek lekarskich w trybie niestacjonarnym. Może to wynikać ze znacznych kosztów związany z tego typu edukacją. Całościowy koszt tych studiów w ostatnim cyklu przyjęć wyniósł 276 tys. zł, czyli po 46 tys. zł za rok studiów. Limit przyjęć na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym w roku 2023/2024 wyniósł 50 miejsc. W 2023 r. studia te rozpoczęły 54 osoby, 2022- 42, 2021 – 46, 2020 – 49. Jeżeli chodzi zaś o kierunek lekarski w trybie stacjonarnym, to każdego roku przyjmowana jest podobna liczba kandydatów, czyli ok. 240 osób (w 2023 r. przyjęto 244 osoby, w 2022 – 243, 2021 – 2043, 2020 – 239). Poniżej dalsza część artykułu.

Do uruchomienia w 2025 r. kierunku lekarskiego w trybie stacjonarnym przygotowuje się za to Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Podpisał już umowę o współpracy z kilkunastoma szpitalami i placówkami medycznymi w Małopolsce. UKEN planuje, że limit przyjęć na I rok studiów wyniesie maksymalnie 100 osób.

W Małopolsce medycynę można studiować na trzech publicznych uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Od października 2024 r. kierunek lekarski ma ruszyć na Akademii Tarnowskiej.

