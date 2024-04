Potężny transport musiał jechać tyłem

52 tony i 41 metrów długości. Kierowcy z A4 nie widzieli wcześniej czegoś takiego. Jest nagranie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ciężarówka z załadunkiem o wadze 52 ton i o długości 41 metrów pojawiła się na autostradzie A4. Transport ponadnormatywny, jak nazwała go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jechał od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach, by dotrzeć do Radłowa w Małopolsce. Pojazd wiózł dźwigary potrzebne do budowy dachu nad nowo powstającą halą sportową.