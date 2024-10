Dwóch poszukiwaczy skarbów - mieszkaniec Krakowa i gminy Mogilany - zostało zatrzymanych przez policję. Mężczyźni w wieku 28 i 34 lat przy pomocy wykrywaczy metali znaleźli cenne artefakty, w tym denary księcia Władysława Wygnańca i monety z czasów Imperium Rzymskiego. Poszukiwania prowadzili na własną rękę i bez wymaganego pozwolenia. Wykopane z ziemi zabytki próbowali później sprzedać. Ile warte są znalezione przez nich przedmioty? To oceni biegły specjalista.

Realizując zebrane materiały, kryminalni w miejscu zamieszkania 34-latka i 28-latka, ujawnili i zabezpieczyli szereg przedmiotów stanowiących zabytki, które to mężczyźni pozyskali z prowadzonych amatorsko i bez zezwoleń poszukiwań. Do najcenniejszych ujawnionych przedmiotów można zaliczyć kolekcję 300 sztuk monet srebrnych tj. denarów księcia Władysława Wygnańca, datowanych na XII wiek n.e., monety boratynki z XVII wieku n.e. oraz monety z czasów Imperium Rzymskiego. W miejscach zamieszkania sprawców policjanci znaleźli również wiele innych monet z różnych okresów historycznych oraz przedmioty lub ich fragmenty, mogące stanowić zabytki archeologiczne, które zostaną przekazane do badań biegłemu specjaliście, celem określenia ich pochodzenia oraz wartości.Sprawcy swoje poszukiwania prowadzili przy użyciu detektorów metali, w różnych miejscach, w szczególności na terenie województwa małopolskiego - relacjonuje policja.