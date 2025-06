Zabytkowy tramwaj wyjedzie na ulice miasta. Jego wagon pełnił nietypową funkcję

Jubileusz 150-lecia komunikacji miejskiej w Krakowie. MPK odrestaurowało zabytkowy tramwaj

Prezentacja odrestaurowanego wagonu odbyła się we wtorek (3 czerwca), w historycznej hali zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15 — dziś będącej częścią Muzeum Inżynierii i Techniki. To symboliczne miejsce, bowiem właśnie w tym kompleksie ponad sto lat temu powstawały pierwsze tramwaje SN1, konstruowane przez pracowników Krakowskiej Spółki Tramwajowej.

Odbudowa tramwaju rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i była efektem wielomiesięcznej, skrupulatnej pracy specjalistów MPK. Jak podkreśla rzecznik przedsiębiorstwa komunikacyjnego Marek Gancarczyk, celem było zachowanie jak największej liczby oryginalnych elementów. Odrestaurowany pojazd odzyskał wygląd z lat 50. XX wieku — z tego właśnie okresu pochodzi obecny kształt i kolorystyka wagonu.

Tramwaj SN1 to jeden z zaledwie 15 egzemplarzy wyprodukowanych w 1922 roku w warsztatach przy ul. św. Wawrzyńca. W trudnych czasach po odzyskaniu niepodległości Kraków nie mógł pozwolić sobie na zakup taboru od zewnętrznych producentów, dlatego zdecydowano się na własną produkcję. Co ciekawe, SN1 był pierwszym tramwajem w mieście pozbawionym podziału na klasy. Wnętrze wagonu cechowało się prostotą: jedna przestronna sala z ławkami wzdłuż bocznych ścian i 16 niewielkimi oknami.

Z biegiem lat tramwaj przechodził liczne modernizacje. W latach 40. i 50. jego wygląd ujednolicano z nowszymi wagonami typu N. Zmieniono bryłę pojazdu, upraszczając jego kształt, a mniejsze okna zastąpiono czterema większymi po każdej stronie.

Po wycofaniu z ruchu w 1959 roku, SN1-59 trafił do ośrodka wczasowego MPK w Osieczanach, gdzie przez 12 lat służył jako domek letniskowy. Później, już jako wrak, wagon został sprzedany prywatnemu właścicielowi z okolic Myślenic. Dopiero w 1986 roku MPK odkupiło pojazd i umieściło go w składnicy taboru zabytkowego. W 1998 roku przekazano go do Muzeum Inżynierii Miejskiej, skąd w 2020 roku powrócił do MPK, by po latach odzyskać dawny blask.

W ramach niedzielnych (8 czerwca) obchodów 150-lecia komunikacji miejskiej, SN1-59 znów pojawi się na torach, tym razem na linii nr 40, łączącej Łagiewniki z zajezdnią Nowa Huta. Nie będzie to jedyny zabytkowy pojazd kursujący tego dnia — pasażerowie będą mogli również zobaczyć SN1-37 „Gracówkę” z 1912 roku oraz SN3 „Zeppelina” z 1906 roku. Tradycyjna linia 0 zostanie zastąpiona specjalną trasą, na której będzie można doświadczyć ponadstuletniej historii krakowskiej komunikacji miejskiej.