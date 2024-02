24–latka zabiła babcię: "Ona by nawet muchy nie skrzywdziła" [Nowe Fakty]

Żaki ma około cztery miesiące i całą masę trudnych przeżyć za sobą. Kocurka niedawno adoptowała ze schroniska pani Agnieszka. Gdy wydawało się, że zwierzak najgorsze ma już za sobą, spadła na niego ciężka choroba. - Złe niestety przyszło bardzo szybko. Żaki, mimo swojego bardzo młodego wieku stracił apetyt, chęć do zabawy... Brzuszek urósł do monstrualnych rozmiarów. Diagnoza była jedna. To FIP... Znów przyszła po niego śmierć... - pisze właścicielka.

W Internecie została założona zbiórka na leczenie Żakusia. Jest ona prowadzona za pośrednictwem portalu pomagam.pl. Trzeba zebrać 5000 złotych, a dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, na koncie chorego zwierzaka jest już prawie jedna trzecia tej sumy.

- Pomóżcie Nam po raz kolejny z nią wygrać. Żakuś już raz jej uciekł, czuł się kochany jak nigdy dotąd. Znalazł swój dom w którym troszczy się o niego człowiek, w nim ma również swoich zwierzęcych przyjaciół! Dajcie mu szansę na dobre i długie życie w domowym zaciszu - dodaje pani Agnieszka.

Wyniki badań Żakiego

