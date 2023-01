Zamiast dokumentów przedstawił strażnikom miłosną historię. Zakochany Algierczyk ma teraz kłopoty

Kraków. Algierczyk bez odpowiednich dokumentów zatrzymany przez straż graniczną. Tłumaczył się miłością do Polki

Piękną historię miłosną opowiedział strażnikom granicznym z Krakowa obywatel Algierii, który został zatrzymany bez dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium naszego kraju. Mężczyzna przyjechał do Polski z Francji, do której z kolei dotarł z turecką wizą podróżując kolejno przez: Turcję, Grecję, Albanię, Czarnogórę, Chorwację, Słowenię i Włochy. Swoją ojczyznę opuścił w marcu 2020 roku, a we Francji spotkał rzekomo Polkę, w której się zakochał. Z tego powodu postanowił odwiedzić nasz kraj, żeby zalegalizować związek z ukochaną kobietą. W tym celu autobusem relacji międzynarodowej wybrał się w podróż przez Niemcy i Czechy, aż w końcu osiągnął upragniony cel. Tutaj spotkał go jednak zawód i przykra konfrontacja z funkcjonariuszami straży granicznej...

Kłopoty nielegalnego imigranta. Nie wiadomo, czy jego ukochana w ogóle istnieje

Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął wobec cudzoziemca postępowanie administracyjne, w trakcie którego zostaną dokonane między innymi czynności mające na celu ustalenie, czy ukochana Algierczyka istnieje naprawdę. W przypadku potwierdzenia jej tożsamości mundurowi sprawdzą jeszcze, czy miłosny związek z cudzoziemcem nie jest fikcyjny i czy nie ma na celu obejście przepisów określających zasady i warunki wjazdu oraz pobytu na terytorium RP.

