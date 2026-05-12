W Małopolsce padła wygrana wynosząca 500 tysięcy złotych.

Szczęśliwy los "Białe Diamentowe 7" został kupiony za zaledwie 10 złotych w jednym z punktów Lotto w Proszowicach.

Zdrapka Lotto "Białe Diamentowe 7" odmieniła los mieszkańca Proszowic

Fortuna uśmiechnęła się do gracza dzięki popularnej zdrapce Lotto o nazwie "Białe Diamentowe 7". To właśnie ten los, zakupiony w jednym z punktów sprzedaży w Proszowicach, przyniósł tak gigantyczną sumę. Kwota 500 tysięcy złotych otwiera przed zwycięzcą szerokie perspektywy. Zbliża się sezon urlopowy, więc wakacje w tropikach będą pewnie dopiero początkiem realizacji marzeń związanych z nagłą poprawą sytuacji finansowej. Nowy samochód prosto z salonu, generalny remont mieszkania lub budowa wymarzonego domu, a może wreszcie spłata wszystkich zobowiązań finansowych i pozbycie się uciążliwego kredytu?

Zdrapki od lat cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. Dla wielu osób są one formą rozrywki, odrobiną dreszczyku emocji i nadziei na szybką odmianę losu. Historie takie jak ta z Proszowic tylko podsycają wyobraźnię kolejnych graczy, udowadniając, że szczęście może spotkać każdego, w najmniej spodziewanym momencie.

Ile można jeszcze wygrać w zdrapce "Białe Diamentowe 7"?

Zdrapka "Białe Diamentowe 7" została wyemitowana w nakładzie 6 000 000 losów. Tylko trzy z nich dawały posiadaczowi prawo do głównej wygranej wynoszącej 500 tysięcy złotych. Tak się składa, że gracz z Proszowic był ostatnim szczęśliwcem, który załapał się na główną wygraną w tej grze, niemniej wciąż można się na niej nieźle obłowić, ponieważ aktualna pula na wygrane wynosi 16 786 720 złotych.

