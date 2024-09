Powódź w Polsce. Fala dotarła do Krakowa. "Wały ledwo trzymają", są pierwsze zalania

Powódź powoduje kolejne problemy. Jak do tej pory Małopolska ucierpiała w dużo mniejszym stopniu niż Dolny Śląsk czy Opolszczyzna, niemniej również w naszym województwie wielka woda daje się we znaki. Nie chodzi wyłącznie o zalewanie posesji i podtopienia. Na jednym z osiedli mieszkalnych w Brzeszczu zapadła się ziemia. Dziura w jezdni powstała tuż obok bloków i zaparkowanych samochodów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany wskutek tego zjawiska. Zapadlisko zostało zabezpieczone zanim doszło do dramatu.

Najbliżej miejsca zdarzenia byli dzielnicowi. Policjanci natychmiast wstrzymali ruch na jezdni. Aktualnie przejazd ulicą nie jest możliwy do czasu sprawdzenia nawierzchni oraz usunięcia zapadliska. Podziękowania należą się mieszkańcom, za niezwłoczne poinformowanie służb o zagrożeniu, które wystąpiło - informuje małopolska policja.

Z informacji policji wynika, że rano w poniedziałek, 16 września wznowiony został ruch na moście nad Wisłą w Brzeszczach (DW 933). W gminie Brzeszcze nadal nieprzejezdne pozostają: ulica Łęcka (DW 949) w Jawiszowicach oraz ulica Wypoczynkowa w Skidziniu.

