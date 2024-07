Dwuletni chłopiec wpadł do basenu. Trwa dramatyczna walka o życie dziecka

To był moment!

Dwie zabytkowe wieże w Krakowie nieczynne. Turyści mogą się zdziwić

Kraków to jedno z piękniejszych miast w Polsce, które jest chętnie odwiedzane przez turystów. W mieście na odwiedzających czeka wiele atrakcji, a spora część z nich to zabytki. Miłośnicy historii i architektury są więc zazwyczaj zadowoleni z wypadów do stolicy Małopolski, lecz niestety aktualnie nie wszystkie lokalizacje można zwiedzić. Okazuje się, że dwie zabytkowe wieże, które znajdują się w centrum Krakowa, przechodzą właśnie gruntowne remonty. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najważniejsze zabytki Krakowa w remoncie. Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy

W remoncie jest między innymi Wieża Zegarowa Archikatedry na Wawelu - ostatni raz prace konserwatorskie miała wykonywane na przełomie XIX i XX wieku. Trwająca więc właśnie konserwacja hełmu z blachy miedzianej oraz wewnętrznej, drewnianej konstrukcji wieży jest przedsięwzięciem bardzo złożonym, które miało potrwać trzy lata. Okazuje się jednak, że zakończenie prac ma nastać jeszcze w tym roku.

Prace remontowe trwają także na wieży przy bazylice Mariackiej. Obiekt na przestrzeni ostatnich miesięcy został wyczyszczony przy pomocy ablacji laserowej, która okazała się niezwykle skuteczna. Teraz nadszedł czas między innymi na uzupełnianie ubytków.

Aktualnie trwają prace nad uzupełnianiem ubytków, które są w wątku ceglanym, fugi, ale również nad uzupełnianiem tych elementów kamiennych, które są wykonane między innymi z wapienia i piaskowca. Zakończono również prace przy drewnianych okiennicach wieży. Kolejnym etapem będą prace przy wyprawach tynkarskich, na których są dekoracje malarskie - wyjaśniała Katarzyna Pakuła-Major, konserwator zbiorów artystycznych bazyliki Mariackiej w rozmowie z portalem gazetakrakowska.pl.

Według dotychczasowych informacji prace konserwatorskie w kościele zakończą się w 2025 roku.