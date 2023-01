11-latek okradł koleżankę. Część pieniędzy zdążył już wydać!

Ola wyszła do szkoły i ślad po niej zaginął. Policja poszukiwała 16-latki

Iława. Do 11-letniego złodzieja policja przyjeżdżała dwa razy

W środę (11 stycznia) iławscy otrzymali informację o kradzieży w jednej z lokalnych szkół podstawowych. Zgłaszający oświadczył, że zniknęły mu pieniądze oraz słuchawki bezprzewodowe. - Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie ustalili, że sprawca wykorzystując chwilową nieobecność pokrzywdzonego, z pomieszczenia socjalnego z saszetki zabrał słuchawki bezprzewodowe oraz pieniądze - wyjaśnia st. asp. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Okazało się, że kradzieży dokonał... 11-latek. Odzyskano skradzione rzeczy, które zostały przekazane pokrzywdzonemu.

Kilka godzin później policjanci znowu interweniowali w tej samej szkole. 11-latek niczego się nie nauczył i zabrał koleżance 200 zł, kiedy ćwiczyła na w-fie. Co więcej, 11-latek zdążył już wydać część pieniędzy. Chłopiec oddał resztę gotówki i przyznał się do kradzieży. Funkcjonariusze przekazali ucznia mamie, po czym sporządzili dokumentacje, która zostanie przesłana do sądu rodzinnego i nieletnich. 11-latek ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie musiał się wytłumaczyć przed sądem.

