Mrągowo. Ukradł kosę z piwnicy. Na miejscu przestępstwa zostawił dowód osobisty

We wtorek (3 stycznia) mrągowscy policjanci zostali skierowani do jednego z budynków na terenie Mrągowa, gdzie ktoś miał się włamać do piwnicy. - Zgłaszający poinformował funkcjonariuszy, że nieznany mu sprawca po zerwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi korytarza wszedł do środka, a następnie uszkodził drewniane drzwi i włamał się do piwnicy, skąd ukradł kosę spalinową o wartości 300 zł - mówi mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Co ciekawe, na miejscu przestępstwa zgłaszający zauważył leżący na podłodze dowód osobisty. Policjanci ustalili to, co wydawało się wręcz oczywiste - sprawcą kradzieży z włamaniem jest mężczyzna, który pozostawił swój dowód osobisty na miejscu przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. 34-letni mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

