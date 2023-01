Urwał głowę Jezusowi! "Ten widok może wstrząsnąć"

Olsztynianie w długi weekend nie pojadą tramwajem. Co się stało?

Jeziorany. Wandal urwał głowę figurce Jezusa

Szopka bożonarodzeniowa stoi w Jezioranach niedaleko kościoła. Za jej organizację i wystrój odpowiada miejscowy ośrodek kultury. Po sylwestrowej nocy okazało się, że figura Jezusa, jedna z 8 figur w szopce została zniszczona. Jak w poniedziałek (2 stycznia) poinformował PAP wiceburmistrz Jezioran Władysław Daliga, informację o tym, że figura Jezusa w szopce została uszkodzona otrzymał w Nowy Rok w godzinach wieczornych. - Wandal urwał figurze głowę. Dziś rano poszedłem zobaczyć i faktycznie ten widok może wstrząsnąć. To bardzo przykra sprawa - powiedział PAP wiceburmistrz Jezioran i zapowiedział, że stosowne zawiadomienie zostanie złożone na policję. Dodał, że w pobliżu są zainstalowane kamery monitoringu, co może ułatwić odnalezienie sprawcy. Szopka bożonarodzeniowa w Jezioranach jest ustawiana od wielu lat. Uszkodzenie figury to pierwszy tego typu incydent.

