17-latek wjechał hulajnogą w bok busa. Nagranie z monitoringu mrozi krew w żyłach

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Wypadek z udziałem hulajnogi w Olsztynie. 17-latek zderzył się z busem
Wciąż mnożą się incydenty z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W poniedziałek, 15 czerwca, na zbiegu ulic Wilczyńskiego i Jarockiej w Olsztynie rozegrały się kolejne dramatyczne sceny. Kierowca auta dostawczego marki Iveco skręcał w prawo w ulicę Jarocką. Dokładnie w tym samym momencie 17-latek poruszający się na hulajnodze wjechał na oznakowane przejście dla pieszych i z impetem uderzył w bok auta, które właśnie opuszczało pasy.
Przebieg incydentu uwieczniły kamery miejskiego monitoringu, na których widać moment wjazdu hulajnogi na pasy i uderzenie w samochód. Chociaż wypadek wyglądał groźnie, 17-letni chłopak nie doznał żadnych poważnych urazów i skończyło się jedynie na niegroźnych potłuczeniach. Policjanci z Olsztyna podkreślają, że kluczową rolę odegrał tu kask, który nastolatek miał na głowie. Cały incydent będzie teraz badany pod kątem popełnienia wykroczenia.
Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych. Od 3 czerwca 2026 r. obowiązkowy kask
Policjanci przypominają - kierujący tymi hulajnogami elektrycznymi są zobowiązani do przestrzegania takich samych zasad bezpieczeństwa jak reszta uczestników ruchu drogowego. W świetle obowiązujących przepisów osoby pełnoletnie mogą jeździć bez dodatkowych uprawnień, jednak młodzież pomiędzy 13. a 18. rokiem życia musi mieć kartę rowerową lub prawo jazdy. Od 3 czerwca 2026 roku każdy użytkownik elektrycznej hulajnogi poniżej 16. roku życia ma obowiązek zakładania kasku ochronnego.