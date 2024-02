Protest rolników. Minimum 30 autokarów z Warmii i Mazur pojedzie do Warszawy. "Rząd nas nie słyszy"

Długa lista "grzechów" 24-latka. M.in. 6 osób w aucie i brak prawa jazdy

2100 złotych i 14 punktów karnych - tyle kosztowała jedna podróż 24-letniego mieszkańca powiatu mrągowskiego, który w piątek (23 lutego) wieczorem, przed godz. 21 został zatrzymany do kontroli drogowej przez mrągowskich policjantów ruchu drogowego. Kontrola była bezlitosna dla 24-latka. Mundurowi znaleźli całą listę "grzechów" młodego kierowcy. 24-latek nie miał prawa jazdy. Co więcej, pojazd, którym jechał nie był dopuszczony do ruchu, ponieważ został mu zatrzymany dowód rejestracyjny z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na tym nie koniec wyliczanki. 24-latek przewoził dwoje dzieci poza fotelikami bezpieczeństwa. - Jakby tego było mało w pojeździe znajdowało się łącznie 6 osób, gdzie zgodnie z liczbą miejsc ogółem określoną w dowodzie rejestracyjnym dla tego pojazdu wynosiła 5 - mówi mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Ponad 2 tysiące złotych mandatu i kilkanaście punktów karnych to nie jedyny problem 24-latka. - Za kierowanie bez stosownych uprawnień będzie tłumaczyć się przed sądem, gdyż funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która będzie stanowiła załącznik do wniosku o ukaranie - informuje rzeczniczka mrągowskich policjantów.

