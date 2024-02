Alerty IMGW dla Warmii i Mazur! Kiedy to się skończy?

Szpital odesłał do domu pacjenta z zawałem. Lekarka zbladła, gdy TO zobaczyła!

Warmińsko-mazurskie. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W poniedziałek (5 lutego) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał mieszkańców Warmii i Mazur przed oblodzeniem. Teraz synoptycy wydali żółty alert meteo pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego woj. warmińsko-mazurskiego. To już kolejne ostrzeżenie dla naszego regionu przed wichurami w ostatnich dniach. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu - czytamy w komunikacie IMGW. Alert pogodowy obowiązuje od wtorku (6 lutego) i godz 17. do środy (7 lutego) i godzin porannych.

O tym, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach przeczytacie w artykule Wichury do 184 km/h. Niszczycielski żywioł, tutaj wiało najmocniej!

⚠️Uwaga! Będzie mocno wiało w całym kraju⚠️.🟡Wydano ostrzeżenia #meteo 1 i 2° przed silnym wiatrem. Porywy na dużym obszarze kraju do 75-80 km/h a na Pobrzeżu Koszalińskim do 90 km/h🟠.▶️Start ostrzeżeń dziś po południu, koniec jutro po południu.https://t.co/R6gZOAwtKk#wiatr pic.twitter.com/wcAKynYM48— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 6, 2024

