Balony w lesie pod Ostródą. Policjanci wezwani na miejsce

Balony z nielegalnymi papierosami nad Warmią i Mazurami. Policja zabezpieczyła kontrabandę

Przemytnicze balony znów w Polsce. Policjanci z Ostródy i Bartoszyc musieli udać się do lasu pod Ostródą, gdzie przypadkowe osoby zauważyły lądujące obiekty. Do balonów oczywiście były podczepione ładunki z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Sprawą zajmuje się prokuratura i Straż Graniczna. Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 22 marca, w gminie Miłomłyn. Około południa policja w Ostródzie otrzymała zgłoszenie od osoby, która zauważyła w lesie balon z podczepioną paczką. Na miejsce pojechali funkcjonariusze i grupa dochodzeniowo-śledcza. Ładunek został sprawdzony. Policjanci upewnili się, że nie stanowi zagrożenia. W środku znaleziono około 9 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W paczce było też urządzenie do lokalizacji, które mogło służyć do odnalezienia przesyłki. Według wstępnych ustaleń papierosy pochodziły zza wschodniej granicy.

Jeśli też zauważysz balon z zabłąkaną kontrabandą, wezwij policję

Podobne zdarzenie miało miejsce dzień później, w poniedziałek rano. W powiecie bartoszyckim kobieta jadąca do pracy zauważyła balon, który wylądował w przydrożnym rowie w okolicy miejscowości Łabędnik. Zgłosiła sprawę policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ten ładunek. Tak jak w pierwszym przypadku, powiadomiono prokuraturę i Straż Graniczną. Policjanci ustalają teraz, skąd dokładnie pochodziły papierosy i kto był nadawcą tych przesyłek. Za nielegalny przewóz takich towarów grożą wysokie grzywny, a nawet kara więzienia. Dodatkowe konsekwencje mogą dotyczyć naruszenia przepisów związanych z ruchem powietrznym i nielegalnym wykorzystaniem przestrzeni powietrznej. Policja przypomina, że w przypadku znalezienia podejrzanego obiektu na wszelki wypadek nie należy go dotykać ani sprawdzać na własną rękę. Najlepiej od razu powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112.

