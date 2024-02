Rodzinna tragedia. Zabił brata nożem do chleba. Jeden szczegół zdradził sprawców

Według IMGW, pierwszy weekend lutego "przyniesie deszczową i wietrzną aurę, ale jednocześnie zrobi się nieco cieplej". Ujemna temperatura jedynie w górach i tam też spadnie śnieg. Na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Weekend upłynie niestety pod znakiem silnego wiatru. Szczególnie mocno powieje nad morzem, nawet do 90 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru nawet do 140 km/h.

Warmińsko-mazurskie. Pogoda na sobotę. Prognoza IMGW 3.02.2024

W sobotę (3 lutego) - jak podaje IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Morza Norweskiego". - W nocy z zachodu na wschód przemieści się ciepły front atmosferyczny, w dzień nad północny zachód nasunie się kolejny front chłodny. Z zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. W nocy spadek ciśnienia, w dzień nieznacznie wzrośnie. Na Warmii i Mazurach sobota będzie dniem pochmurnym. Możliwy słaby deszcz. Ciepło jak na początek lutego, termometry pokażą maksymalnie od 6°C do 9°C. Silny wiatr, w porywach do 65 km/h na wschodzie oraz do 80 km/h na zachodzie regionu.

Warmińsko-mazurskie. Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW 4.02.2024

W niedzielę (4 lutego) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pomiędzy niżem z ośrodkiem nad północną Skandynawią a wyżem znad Europy Zachodniej". - Na południu kraju zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, chłodniejszej na północy, cieplejszej na południu - prognozuje IMGW. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach niedziela z opadami deszczu, pod koniec dnia na krańcach północno-wschodnich spadnie deszcz ze śniegiem. Chłodniej niż w sobotę, od 3°C do 5°C. Osłabnie też wiatr, ale w porywach do 65 km/h.

Źródło: IMGW

