Burze z gradem na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenia IMGW. Gdzie będzie najgorzej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółty alert meteo I stopnia przed burzami z gradem dla woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW. Burze z gradem mają pojawić się w poniedziałek (19 czerwca) wczesnym popołudniem. Ostrzeżenie obowiązuje do wieczora i dotyczy powiatów:

olsztyńskiego i Olsztyna,

ostródzkiego,

elbląskiego i Elbląga,

braniewskiego,

bartoszyckiego,

kętrzyńskiego,

węgorzewskiego,

gołdapskiego,

oleckiego,

ełckiego,

piskiego,

giżyckiego,

mrągowskiego,

szczycieńskiego

