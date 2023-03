i Autor: Piotr Gajek/SUPER EXPRESS, Paweł Skraba/SUPER EXPRESS, Policjanci z Mrągowa interweniowali ws. fałszywego alarmu.

Co za bezmyślność!

"Chcą mnie napompować i wysłać w powietrze". Okrutny żart, policjanci zrobieni w balona

W Dzień Kobiet do mrągowskich policjantów zadzwonił mężczyzna z nietypowym zgłoszeniem. Chciał on „zamówić” 10 radiowozów policyjnych, ponieważ ktoś „chciał napompować go i wysłać w powietrze”. Mundurowi czuli, że są ofiarą niewybrednego żartu, ale mimo to pojechali na miejsce zgłoszenia. O tym, co stało się dalej, przeczytasz w dalszej części artykułu.