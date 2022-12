Chciał spalić koleżankę! Kobieta uciekła z płonącej przyczepy

Pożar przyczepy kempingowej w Olsztynie. Chciał spalić koleżankę

Olsztyńska prokuratura 31 sierpnia 2022 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu G. oskarżonemu o próbę zabójstwa kobiety. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 5 sierpnia 2021 r. przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora, tego dnia 50-letni Cezary G. wraz z kilkoma znajomymi, w tym z osobą pokrzywdzoną, pili alkohol. Oskarżony i pokrzywdzona pokłócili się podczas imprezy. 33-letnia kobieta poszła spać do swojej przyczepy kempingowej. Wtedy Cezary G. podłożył pod podłogą przyczepy worek z brykietem i zapalił go. Według prokuratora, do zabójstwa kobiety nie doszło tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia pomogli kobiecie wydostać się z płonącej przyczepy.

Proces Cezarego G. rozpoczął się przed olsztyńskim sądem 15 grudnia 2022 r. - Oskarżony w pierwszym dniu procesu złożył wyjaśnienia, w których przyznał się jedynie do podpalenia przyczepy, ale nie do próby zabójstwa pokrzywdzonej kobiety - mówi sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Cezary G. tłumaczył, że podpalając przyczepę nie wiedział, że pokrzywdzona znajduje się w środku.

Proces Cezarego G. został przerwany. W piątek (16 grudnia) sąd planuje m.in. przesłuchanie świadków, którzy nie stawili się na dzisiejszy termin rozprawy.

