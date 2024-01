Co czytają olsztynianie? Jedna pisarka dominuje w statystykach

Co czytali olsztynianie w 2023 roku? Joanna Jax i Lucinda Riley na czele

Olsztyńskie biblioteki oraz organizowane przez nie wydarzenia cieszą się niezmienną popularnością. Z kolei najchętniej czytaną przez olsztynian autorką była Lucinda Riley. Jej książki aż sześciokrotnie znalazły się w zestawieniu 25 najchętniej wypożyczanych w olsztyńskich bibliotekach. Pochodząca z Irlandii Północnej pisarka, zmarła w 2021 r., znana jest m.in. z serii Siedem Sióstr, a także powieści „Dom Orchdei” i „Róża Północy”.

Olsztynianie sięgali też po utwory lokalnych autorów. - Tuż za nią znalazła się Joanna Jax. Pisarka związana z naszym miastem w najnowszym zestawieniu pojawia się aż pięć razy - mówi Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Co ciekawe, to właśnie książki Joanny Jax zajmują trzy pierwsze pozycje spośród tych najchętniej wypożyczanych. Chodzi o "Exodus", "Głód" i "Wojnę".

Co jeszcze mówią czytelnicze statystyki w Olsztynie? Bibliotekarze pokazali nie tylko najchętniej wypożyczane pozycje. Przyjrzeli się również książkom, do które są najdłuższe kolejki. - Jak się okazuje, to nie tylko te wypożyczane, ale także te najbardziej wyczekiwane oddają obraz zainteresowań czytelniczych - dodaje Krzysztof Dąbkowski.

Najdłuższa kolejka stoi do tytułu "Chłopki: opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak. Na tę książkę czekają teraz 164 osoby. Kolejnymi najbardziej wyczekiwanymi są "Atlas: historia Pa Salta" (Lucinda Riley, Harry Whittaker) oraz "Kukułcze jajo" (Camilla Läckberg).

W 2023 r. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie czytelnicy wypożyczali książki ponad 582 tys. razy. Do MBP zapisanych jest nieco ponad 25 tys. czytelników. Poza tym w minionym roku w zorganizowanych przez bibliotekę konkursach, imprezach, lekcjach bibliotecznych wzięło udział ok. 36,4 tys. osób.

Wśród najważniejszych wydarzeń były Dzień Bibliotekarza, Światowy Dzień Książki, Dni Literatury Dziecięcej, II edycja Festiwalu Literatury "Atlantyda Północy". Wśród gości zaproszonych do miejskich bibliotek znaleźli się Ewa Zdrojkowska, Wojciech Kujawski, Marek Michalak czy Agatę Grzegorczyk-Wosiek.

Źródło: olsztyn.eu

