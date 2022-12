Czy 27 grudnia będzie wolny od pracy? Tego dnia obchodzimy nowe święto

Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Czy 27 grudnia będzie wolny od pracy?

Boże Narodzenie 2022 coraz bliżej. W tym roku 25 i 26 grudnia wypadają w niedzielę i poniedziałek, co oznacza długi weekend i wolne dni od pracy. Niewielu pamięta jednak, że 27 grudnia w polskim kalendarzu także mamy święto. 27 grudnia obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Pod koniec 2021 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Wielu z nas zastanawia się, czy 27 grudnia będzie wolny od pracy i czy w ten sposób świętowanie nie zostanie przedłużone. Czy nowe święto w kalendarzu faktycznie oznacza dodatkowy dzień wolny?

Niestety, tych, którzy liczyli na dodatkowy dzień wolny po Bożym Narodzeniu musimy rozczarować. Choć 27 grudnia jest święto, to jednak Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego nie jest dniem wolnym od pracy. Jeśli 27 grudnia chcemy mieć wolne, musimy uzgodnić to z naszym szefem, biorąc dzień urlopu.

Czym było Powstanie wielkopolskie?

Powstanie Wielkopolskie to zryw mieszkańców Wielkopolski przeciwko Republice Weimarskiej. Powstanie toczyło się przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 28 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali niemal całą Prowincję Poznańską. Powstanie wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.

