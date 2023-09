Dryfujące ciało znaleźli w pobliżu portu. Tragedia we Fromborku

Świętajno. Dwóch nastolatków podejrzanych o śmiertelne pobicie 38-latka. Trafili do schroniska dla nieletnich

Tragiczne wieści spłynęły do nas z województwa warmińsko-mazurskiego. W miniony wtorek (12 września 2023 r.), mieszkaniec Elbląga późnym wieczorem spacerując bulwarem miasteczka, rozebrał się i wskoczył do wody popływać. Wszystko na to wskazuje, że mocno przecenił swoje możliwości i utonął na głębokości kilku metrów. Ciało wody zalewu wyrzuciły w okolicy portu. Tam znaleźli je spacerujący wczasowicze. Nieopodal leżały rzeczy nieszczęśnika. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Świadkowie zdarzenia wydobyli poszkodowanego na brzeg w pobliżu plaży, gdzie do medycznych działań ratunkowych przystąpili medycy oraz strażacy PSP i OSP. Niestety po ponad 40 minutach trwającej restauracji krążeniowo oddechowej lekarz stwierdził zgon 38 letniego mężczyzny - wyjaśnia st. post. Justyna Romańczuk z braniewskiej policji.

Prokurator zabezpieczył ciało mężczyzny w prosektorium. Sekcja jego zwłok wyjaśni okoliczności jego śmierci. Niewykluczone, ze mógł wcześniej wypić alkohol. Policjanci apelują o ostrożność nad wodą. Pogoda wciąż zachęca do wypoczynku na tego typu terenach. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wchodzić do wody po napojach wyskokowych. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.