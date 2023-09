Przerażający wypadek w Warmińsko-Mazurskiem. Tyle zostało z samochodu

Ma tu być stadion. Teraz jest wychodek dla psów. Miłośnicy sportu grzmią: "Uciekniemy się do drastycznych metod"

Do wypadku doszło przed południem. Samochodem osobowym podróżowało starsze małżeństwo z Pucka. - Kierowca i pasażerka zostali ranni. Aby uwolnić kobietę, strażacy wykorzystali narzędzia hydrauliczne - przekazują przedstawiciele KP PSP w Braniewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który następnie przetransportował poszkodowaną do szpitala. Jej obrażenia określono jako poważne. Kierującego do szpitala zawiozła karetka.

Warmińsko-mazurskie: Poważny wypadek w pobliżu Płoskini

Droga powiatowa przez dłuższy czas była zablokowana. Na miejscu pracowali strażacy z PSP w Braniewie, druhowie z OSP w Długoborze, dwa zespoły ratownictwa medycznego, załoga LPR z Olsztyna oraz policjanci z Braniewa. Reporter "Super Expressu" nieoficjalnie ustalił, że kierowcę mogło oślepić słońce. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni policyjne postępowanie. Służby apelują o ostrożność na drogach. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z wymownymi zdjęciami z miejsca wypadku.