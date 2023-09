Drzewo przygniotło 49-letniego mężczyznę. Tragedia w lesie

Łukasz Michnik startuje w wyborach. Co wiemy o działaczu Lewicy?

Tragedia w lesie. Nie żyje 49-letni mężczyzna

Do tragedii doszło w środę (20 września) po godz. 10, podczas wycinki drzew w lesie w Ostrowinie w powiecie ostródzkim. Tamtejsi strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu i wysłali do akcji dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostródy. Na miejsce wypadku pojechało 5 ratowników. Droga do lasu była utrudniona. Kiedy strażacy dotarli wreszcie na miejsce, ratownicy medyczni prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Trwała ona ponad godzinę, jednak niestety 49-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Ostródzka policja wyjaśnia szczegóły i okoliczności tragedii.