i Autor: DOMIN, SHUTTERSTOCK Pijana 14-latka przed szkołą w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie).

Uczennica słaniała się na nogach

Pijana 14-latka przed szkołą. "Nie pamięta z kim piła"

sch | PAP 13:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pierwsze trudy roku szkolnego? W Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) pijana 14-latka słaniała się na nogach przed jedną ze szkół. Nastolatka była w tak fatalnym stanie, że nawet nie pamiętała, skąd miała alkohol i z kim go piła. Co gorsza, to nie jedyny przypadek pijanego nastolatka na Warmii i Mazurach w ostatnim czasie. Szczegóły poniżej.