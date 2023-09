Dzieci skatowały 38-latka. Awantura w centrum wsi, mężczyzna nie żyje

Ma tu być stadion. Teraz jest wychodek dla psów. Miłośnicy sportu grzmią: "Uciekniemy się do drastycznych metod"

Świętajno to niewielka wieś w powiecie powiecie szczycieńskim. Większość mieszkańców zna się bardzo dobrze. Od 4 września lokalna społeczność mówi m.in. o koszmarze, który rozegrał się na jednej z ulic. "Fakt" donosi, że 15- i 16-letni napastnicy pobili na śmierć 38-letniego mężczyznę. Ofiara trafiła do szpitala. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, ale niestety ziścił się czarny scenariusz. Poszkodowany zmarł.

Warmińsko-mazurskie: 38-latek pobity na śmierć. Sprawcy zatrzymani

Dziennikarze "Faktu" ustalili, że napastnicy trafili do Izby Dziecka. Jeden z nich ma kuratora, więc to nie pierwszy jego konflikt z prawem. O losie zatrzymanych zadecyduje sąd rodzinny. Na ten moment nie są znane motywy działania sprawców. Nie wiadomo, kto pierwszy zadał cios. Sprawę wyjaśniają miejscowi policjanci. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].