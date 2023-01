Rodzice poszli na wódkę, dzieci zostały same!

Pogoda na ferie w warmińsko-mazurskim. Uczniowie czekają na śnieg i mróz. Co mówią prognozy?

Demony pchały Kamila K. do przerażających zbrodni. Po zabójstwie matki nie trafił za kratki

Olsztyn. Rozkład jazdy autobusów i tramwajów na ferie zimowe. Co się zmieni?

Uczniowie nie wyobrażają sobie roku szkolnego bez wakacji i poprzedzających je ferii zimowych. Zimowa przerwa urlopowa pozwala młodym ludziom zaczerpnąć tchu po kilku miesiącach nauki, odpocząć i naładować baterie przed drugą połową roku szkolnego, kiedy będą miały miejsce decydujące o końcowych ocenach sprawdziany i egzaminy. Ferie zimowe to też szansa dla branży turystycznej, która w tym okresie może liczyć na wzrost przychodów. W tym okresie dzieci i młodzież szaleją na śniegu, jeżdżą na sankach, nartach oraz łyżwach. Popularne są też wyjazdy w góry. Co istotne, zimowa przerwa od nauki jest w Polsce podzielona na cztery tury. Ferie zimowe rozpoczęli już uczniowie w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim. Uczniowie w woj. warmińsko-mazurskim wolnym od nauki cieszyć się będą już niebawem. Ferie zimowe w 2023 roku na Warmii i Mazurach potrwają w dniach 23 stycznia - 5 lutego. Oznacza to też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Olsztynie.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przypomina, że tegoroczne ferie zimowe częściowo pokrywają się z przerwą w zajęciach dydaktycznych studentów. W związku z tym, w dniach 23-27 stycznia utrzymany zostanie rozkład jazdy "Dni robocze od poniedziałku do piątku", natomiast w okresie 30 stycznia - 3 lutego 2023 r. wprowadzony zostanie rozkład jazdy "Dni robocze wolne od nauki szkolnej". Ponadto, jak informuje ZDZiT, od 4 do 17 lutego w dni robocze funkcjonować będzie specjalny rozkład jazdy linii 103 i 130, a linie 303, 305 i 309 zostaną zawieszone.

Sonda Jak często podróżujesz komunikacją miejską? Prawie codziennie Sporadycznie, gdy coś się stanie z moim samochodem Nigdy