Pezet wśród gwiazd Kortowiady 2023. W Olsztynie zagrają też m.in. Bryska i Michał Szczygieł

Fani hip-hopu wśród studentów UWM w Olsztynie mogą być zadowoleni z tego, co przygotowali do tej pory organizatorzy Kortowiady. Do Gibbsa i Okiego dołącza kolejny polski raper. Jedną z największych gwiazd Kortowiady 2023 będzie Pezet. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów i jedna z najbardziej zasłużonych postaci dla tego gatunku w Polsce. Paweł Kapliński, znany jako Pezet, pojawił się na polskiej scenie pod koniec lat 90. i od momentu debiutu nieustannie utrzymuje się w czołówce najważniejszych rodzimych raperów. Wielu zna takie hity jak „Seniorita”, „Ukryty w mieście krzyk” czy „Gdyby miało nie być jutra”. Jego ostatni album to „Muzyka Komercyjna” z 2022 roku.

Na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, pod adresem bilety.kortowiada.pl, dostępne są karnety na wydarzenie. Upoważniają one do uczestnictwa w koncertach we wszystkie dni koncertowe, czyli od 25 do 27 maja. Bilety jednodniowe będą dostępne od 28 marca.

