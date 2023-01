Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty. W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Według Rankingu Perspektywy 2023 najlepszym liceum w Polsce jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, które zwyciężyło trzeci rok z rzędu. Drugie miejsce to V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, a trzecie - XIII LO w Szczecinie. Jak wypadły licea z Warmii i Mazur?

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze licea na Warmii i Mazurach [LISTA]

Najlepszym liceum w woj. warmińsko-mazurskim w Rankingu Perspektywy 2023 jest XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. W rankingu krajowym szkoła zajęła 49. miejsce (awans o 6 miejsc). Drugie miejsce w regionie to także liceum z Olsztyna - II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Trzecie miejsce zajęło II Prywatne LO w Kętrzynie. Poniżej 10 najlepszych liceów na Warmii i Mazurach według Rankingu Perspektywy 2023.

1. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie (49 miejsce w kraju) 2. II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie (128)3. II Prywatne LO w Kętrzynie (139) 4. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (175)5. I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (220)6. I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku (253) 7. Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio w Ostródzie (266)8. IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie (307) 9. I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku (393)10. LO (ZSO im. Kazimierza Jagiellończyka) w Lidzbarku Warmińskim (403)

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze technika na Warmii i Mazurach [Lista]

Ranking Perspektywy 2023 to także najlepsze technika w Polsce. Tegorocznym zwycięzcą jest Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie, numer dwa poprzedniego zestawienia. Tym razem na drugim miejscu jest krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku. Trzecia lokata to lubelskie Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Co z warmińsko-mazurskimi szkołami? Regionalny numer jeden to Technikum nr 8 (ZSChiO) w Olsztynie. Szkoła zajęła 51. miejsce w kraju, ale zanotowała ogromny awans w porównaniu do poprzedniego rankingu (159 miejsce). Kolejne miejsca z Warmii i Mazur to Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego) w Ełku i Technikum nr 7 (ZSE) w Olsztynie. Najlepsza dziesiątka z woj. warmińsko-mazurskiego poniżej:

1. Technikum nr 8 (ZSChiO) w Olsztynie (51 miejsce w kraju)2. Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego) w Ełku (143)3. Technikum nr 7 (ZSE) w Olsztynie (174)4. Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) w Iławie (177) 5. Technikum (ZSM) w Elblągie (265)6. Technikum (ZSZ im. gen. J. Bema) w Węgorzewie (285)7. Technikum (ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej) w Bartoszyce (328) 8. Technikum Informatyczno-Ekonomiczne Nr 9 w Olsztynie (386)9. Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły) w Mrągowie (389)10. Technikum nr 6 (ZSEiT) w Olsztynie (410)

Sonda Czym dojeżdża do szkoły twoje dziecko? Zawożę je Autobusem szkolnym Komunikacją miejską Chodzi pieszo