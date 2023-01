Warmińsko-mazurskie. Prognoza długoterminowa na ferie zimowe

Dla uczniów w woj. lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim rozpoczęły się ferie zimowe. W woj. warmińsko-mazurskim wolne od szkoły dzieci będą mieć od 23 stycznia. Do zajęć wrócą 6 lutego. Uczniowie nie wyobrażają sobie roku szkolnego bez wakacji i poprzedzających je ferii zimowych. Zimowa przerwa urlopowa pozwala dzieciom odpocząć przed drugą połową roku szkolnego. Ferie zimowe to też szansa dla branży turystycznej, która w tym okresie może liczyć na wzrost przychodów. W tym okresie dzieci i młodzież szaleją na śniegu, jeżdżą na sankach, nartach oraz łyżwach. Aby zimowy wypad na ferie był naprawdę udany, potrzebna jest do tego odpowiednia pogoda. Tak jak podczas letniego wypoczynku liczymy na słońce i ciepło, tak zimą bardziej odpowiada nam śnieg i mróz. Czy jest na to szanse podczas ferii zimowych 2023?

Początek ferii zimowych w woj. warmińsko-mazurskim będzie mroźny. Temperatura spadnie nawet do -6 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach pogoda będzie bardzo zmienna i dynamiczna. Mróz nadal będzie się pojawiać, ale głównie w nocy. W ciągu dnia zazwyczaj temperatura nieznacznie powyżej zera. Możliwe są opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem i deszczu, jednak nie będą one intensywne, ani długotrwałe. Wygląda więc na to, że jeśli uczniowie z woj. warmińsko-mazurskiego będą chcieli spędzić ferie na nartach lub sankach, będą musieli wybrać inne rejony polski, np. góry. Warto jednak pamiętać, że do początku ferii zimowych w woj. warmińsko-mazurskim jeszcze kilka dni i prognoza długoterminowa może ulec zmianie.

