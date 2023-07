Piotr Kolendo ostatni raz dzwonił do rodziny we wtorek (11 lipca). Następnego dnia olsztyńscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu. - Z otrzymanych informacji wynika, że 25-latek może przebywać w miejscowości Podleśna. Ostatni raz miał być widziany również w m. Jesionowo. Nie wykluczone, że mężczyzna może przebywać na terenie gminy Dobre Miasto, Świątki lub mógł udać się w kierunku Lidzbarka Warmińskiego albo Olsztyna. Zwracamy się z apelem do kierowców, którzy mogli widzieć zaginionego lub go podwozić - mówi Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Piotr Kolendo - jak wyglądał w chwili zaginięcia?

Jak wygląda zaginiony Piotr Kolendo? 25-latek jest szczupłej budowy ciała, mierzy 173 cm wzrostu, ma jasne, krótkie włosy i lekki zarost na twarzy oraz niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miał na głowie żółtą czapkę, ubrany był w bluzę z kapturem i krótkie spodenki. Mężczyzna mógł mieć na uszach słuchawki.Dramatyczny wpis matki 25-latka. "Zagrożenie życia"

O pomoc w odnalezieniu Piotra prosi jego mama. - [...] Mówił, że jest w lesie, nie wie gdzie i że zaraz rozładuje mu się telefon - czytamy we wpisie kobiety. - [...] Policja prowadzi intensywne poszukiwania, telefonu nie można namierzyć. Jest chory, bez leków, jest realne zagrożenie życia - napisała mama 25-latka.

Zaginiony Piotr Kolendo. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 25-latka lub mają jakiekolwiek informacje, które przyczyniłyby się do odnalezienia zaginionego mogą kontaktować się osobiście z najbliższą jednostką policji, telefonicznie pod numerem alarmowym 112, z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - 47 73 134 24 lub bezpośrednio z osobą nadzorującą działania poszukiwawcze dzwoniąc pod numerem telefonu 605-549-341.

