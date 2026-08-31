Gdzie są Dorota i Jacek? Dramatyczne poszukiwania małżeństwa. Trwa walka z czasem

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Konsultacja: jch
2026-08-31 13:47

Srebrny Ford Mondeo, numer rejestracyjny WW 7864C. To właśnie tego samochodu wypatrują teraz policjanci i ludzie, którzy włączyli się w dramatyczne poszukiwania Doroty i Jacka Pochmanów. Małżeństwo z Gręzówki na Lubelszczyźnie zniknęło po opublikowaniu w internecie wstrząsającego listu pożegnalnego. Jego treść nie pozostawia wątpliwości, że sytuacja jest niezwykle poważna. Pochmanowie napisali wprost, że zamierzają odebrać sobie życie.

  • Dorota i Jacek Pochmanowie zaginęli po opublikowaniu niepokojącego listu pożegnalnego.
  • Małżeństwo może poruszać się srebrnym Fordem Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C.
  • Ostatnio byli widziani w rejonie Nowej Wsi, a samochód miał pojawić się także w okolicach Dąbrówna.
  • Poszukiwania prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.
  • Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt pod numerami 47 732 32 00, 47 732 32 01 lub 112.

Ostatni raz małżeństwo i ich samochód widziano w rejonie Nowej Wsi. Poszukiwania prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). – Sprawdzamy wszystkie informacje, które do nas napływają. Państwo byli widziani na naszym terenie, podobnie jak ich samochód. Dlatego jako jednostka w Działdowie prowadzimy poszukiwania – mówi „Super Expressowi” kom. Justyna Nowicka, oficer prasowa KPP w Działdowie.

Z nieoficjalnych ustaleń naszego reportera wynika, że Dorota Pochman pochodzi z okolic Działdowa. Wiele lat temu wyprowadziła się do męża na Lubelszczyznę. Tam wspólnie układali sobie życie. Ich dramat miał rozpocząć się kilka lat temu. Jak sami opisywali w publikowanych później listach, przyjęli nieruchomość w formie darowizny ze służebnością. Zainwestowali w dom pieniądze i przeprowadzili remont. Zamiast spokoju miał jednak rozpocząć się ciągnący latami konflikt.

Pochmanowie twierdzili, że mieli problemy z korzystaniem z części budynku i dostępem do instalacji. Opisywali kolejne sprawy sądowe, policyjne interwencje i konflikty rodzinne. W obszernym piśmie wskazali również z nazwiska osoby, które obwiniali o swoją sytuację. Są to oskarżenia przedstawione przez małżeństwo i nie przesądzają o odpowiedzialności wymienionych osób.

Z czasem sytuacja stała się dla nich, jak wynika z ich własnych słów, nie do zniesienia. Po kolejnych rozstrzygnięciach dotyczących nieruchomości mieli stanąć przed perspektywą utraty domu, w który włożyli dorobek życia.

Wtedy pojawił się „List pożegnalny”.

Dorota i Jacek napisali w nim, że zostali pozbawieni domu, pracy i pieniędzy. Padają dramatyczne słowa: „Odebrali nam wszystko!!!”. Najbardziej przeraża jednak jedno zdanie. Małżonkowie oznajmili, że są „zmuszeni popełnić samobójstwo”.Potem wyjechali.

I kontakt się urwał.

Według nieoficjalnych informacji naszego reportera srebrny Ford Mondeo miał być jeszcze w niedzielę, 30 sierpnia, widziany w okolicach Dąbrówna koło Ostródy. Telefony małżeństwa miały co jakiś czas być aktywne. Policjanci dotarli również do rodziny Doroty. Bliscy mieli przekazać funkcjonariuszom, że nie mieli z małżeństwem kontaktu.

Teraz trwa walka z czasem. Policjanci sprawdzają każdy napływający sygnał.

Gdzie są Dorota i Jacek Pochmanowie? Czy srebrny Ford nadal stoi gdzieś przy jednej z dróg Warmii i Mazur? Być może odpowiedź zna ktoś, kto nawet nie zdaje sobie sprawy, że właśnie minął poszukiwane auto. Ten jeden telefon może uratować dwoje ludzi.

WIDZIAŁEŚ DOROTĘ I JACKA? POWIADOM POLICJĘ

Dorota i Jacek Pochmanowie mogą poruszać się srebrnym Fordem Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C.Policja prosi o kontakt każdą osobę, która widziała małżeństwo, ich samochód albo ma informacje mogące pomóc ustalić miejsce ich pobytu.

KPP w Działdowie:

  • 47 732 32 00 47 732 32 01
  • W nagłych przypadkach: 112
  • Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce Policji.
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Gdzie są Dorota i Jacek? Dramatyczne poszukiwania małżeństwa. Trwa walka z czasem
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