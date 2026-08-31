"Nas już nie będzie. Zostaliśmy zniszczeni". Małżeństwo zostawiło wstrząsający list pożegnalny

Małżonków widziano po raz ostatni na terenie Nowej Wsi. Z doniesień przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że poszukiwana para może znajdować się niedaleko Dąbrówna. Wiadomo, że podróżują srebrnym Fordem Mondeo, którego numery rejestracyjne to WW 7864C. Mundurowi proszą wszystkich o czujność i wypatrywanie wspomnianego auta.

Dorota i Jacek Pochmanowie zostawili w sieci niepokojący list

Zanim ślad po nich zaginął, w przestrzeni internetowej znalazła się fotografia odręcznie napisanego listu pożegnalnego autorstwa małżeństwa. W dramatycznych słowach przedstawili swoją ciężką sytuację, oskarżając o nią konkretne osoby. Znalazły się tam też sformułowania, które wyraźnie wskazywały na możliwość podjęcia przez nich tragicznej decyzji o samobójstwie.

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Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które miały styczność z zaginionymi, zauważyły ich samochód lub dysponują jakąkolwiek wiedzą przydatną w poszukiwaniach. Kontakt z funkcjonariuszami możliwy jest pod numerami telefonów: 47 732 32 00 lub 47 732 32 01. Zgłoszenia można też kierować pod ogólnopolski numer alarmowy 112 bądź do najbliższego komisariatu.

Ważna informacja!

Osoby doświadczające trudności psychicznych mogą szukać pilnej pomocy dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 70 2222. Z kolei w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia konieczny jest natychmiastowy kontakt pod numerem 112.

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