Horror w wigilijną noc. Skatowali Wojciecha i zostawili nagiego

Brutalne pobicie w Olsztynie. Wojciech S. nie żyje, policja zatrzymała podejrzanych

Wigilia to dla nas z reguły spokojny, rodzinny czas. Ostatniej nocy wigilijnej w Olsztynie doszło do tragedii. W nocy z 24 na 25 grudnia Wojciech S. szedł ul. Jagiellońską, na osiedlu Zatorze. W pewnym momencie miało go zaczepić trzech mężczyzn. Byli to 18-letni Jakub M., 19-letni Mateusz L. i 29-letni Patryk M. Zaatakowali oni Wojciecha S. i skatowali. Co więcej, po wszystkim napastnicy mieli rozebrać ofiarę do naga i zostawić nieprzytomną w śniegu. Wojciech S. zmarł w szpitalu. Jak informuje "Gazeta Olsztyńska", sekcja zwłok wykazała, że Wojciech S. zmarł w wyniku obrażeń brzucha. Niedługo po tragedii, olsztyńska policja zatrzymała trzech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w śmiertelnym pobiciu. Grozi im od roku do dziesięciu lat więzienia. Obecnie Jakub M., Mateusz L. i Patryk M. przebywają w areszcie. W ich sprawie zabezpieczany jest materiał dowodowy, tj. monitoring i ubrania oskarżonych. W sprawie zostanie też przedstawiona opinia biegłego m.in. z zakresu biologii.

Źródło: "Gazeta Olsztyńska"

