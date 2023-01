Zabił Mirosława z zazdrości o Natalię. Sąsiedzko-miłosna zbrodnia w Dąbrówce

Ukończyła 28 studiów. To rekord, na który poświęciła 22 lata. Zaczęło się od filologii polskiej na UWM w Olsztynie

Co za wyczyn!

Co z ruchem lotniczym?

Co wybierali rodzice w Olsztynie? Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek i chłopców [Lista]

"Cała wiocha się śmiała z Karola, że mu Mirek posuwał laskę"

Do dramatycznych zdarzeń doszło pod koniec grudnia w miejscowości Dąbrówka (woj. warmińsko-mazurskie). Wszystko z powodu kobiety, która zdradziła 37-letnigo mężczyznę z jego starszym sąsiadem.

- Oni wcześniej byli razem - mówi pani Katarzyna z Dąbrówki. - Ale Karol poszedł pierdzieć za jakiś włam. Natalia jest szaloną dziewczyną i nie potrafi usiedzieć w miejscu, coś ją swędziało, że się przypałętała do Mirka. Powinna poczekać na Karola, w końcu była jego. Cała wiocha się śmiała z Karola, że mu Mirek posuwał laskę jak był za kratami - dodaje.pani Kasia.

Mężczyzna z niewyjaśnionej przyczyny pobił sąsiada, który z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kodeks karny za to przestępstwo w warunkach tzw. „recydywy” przewiduje karę do 7 i pół roku pozbawienia wolności.

Mirosław leżał w kałuży krwi

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o mężczyźnie leżącym w kałuży krwi. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Pokrzywdzony z bardzo poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci zatrzymali zgłaszającą oraz jej partnera. W trakcie czynności okazało się, że 37-letni sąsiad pokrzywdzonego z nieustalonej przyczyny poprzez uderzenia rękoma i nogami po całym ciele spowodował złamania żeber, mostka czy stłuczenie płuc oraz nerek.

Karol odpowie za zabójstwo

Na podstawie zgromadzonych materiałów policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut, a sąd zastosował, wobec mieszkańca powiatu iławskiego tymczasowy areszt. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu. Mężczyzna w szpitalu zmarł, co zmienia kwalifikacje czynu.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią