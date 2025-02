Przeszkadzało mu szczekanie psów sąsiadów. To, co zrobił szokuje!

To nie były sceny z filmu, ani ćwiczenia służb, lecz realne zagrożenie. W sobotę, 8 lutego około godz. 18.00 do dyżurnego policji zadzwoniła osoba, która poprosiła o interwencję policji w związku z agresywnym zachowaniem 49-latka. PAP opisuje, że w tym domu wcześniej policja co najmniej raz notowała podobną sytuację. Ponieważ zgłaszająca osoba poinformowała dyżurnego policji, że agresywny mężczyzna może mieć broń, na miejsce interwencji wezwano kontrterrorystów.

- Agresywny mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń kamienicy i nie dawało się z nim porozumieć. Gdy policjanci weszli do tego pomieszczenia mężczyzna mierzył w nich przedmiotem przypominającym broń. Dlatego doszło do dynamicznego zatrzymania, w czasie którego padł strzał. Nikomu nic się nie stało - powiedział PAP Jacek Wilczewski, oficer prasowy olsztyńskiej policji.

Zatrzymany mężczyzna jest mieszkańcem Olsztyna. W związku z policyjną akcją w sobotę wieczorem część uliczek na Starym Mieście w okolicach katedry była zablokowana. Na miejscu pracuje prokurator i policjanci. Przedmiot, którym agresywny mężczyzna mierzył w policjantów został zabezpieczony.

- Przypomina broń gazową, ale co to tak naprawdę jest musi ocenić biegły - powiedział Jacek Wilczewski.

