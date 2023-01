Kortowiada 2023. Wokalista gwiazdą juwenaliów UWM. Organizatorzy potwierdzają

Nabór do przedszkoli i szkół w Olsztynie. Kiedy początek rekrutacji?

Kortowiada 2023. Igo wśród gwiazd juwenaliów UWM w Olsztynie

Kortowiada 2023 to aż 15 koncertów na Plaży Kortowskiej. Dziś do grona artystów tegorocznej Kortowiady dołączył Igo. Igor Walaszek, znany pod pseudonimem Igo, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych męskich wokalistów w Polsce. Wystąpił na wielu polskich festiwalach i współpracował z takimi artystami, jak Mrozu, Sokół czy Miuosh. W listopadzie 2022 roku album „IGO”, który stanowi 10 longplay w karierze wokalisty.

Igo to szósty artysta, ogłoszony przy okazji Kortowiady 2023. Juwenalia UWM w Olsztynie uświetnią ponadto swoim występem Oki, Michał Szczygieł, bryska, Gibbs i Pezet. Kolejne nazwisko poznamy jak zawsze we wtorek (31 stycznia). 62. edycja Kortowiady odbędzie się w dniach 24-27 maja, a koncerty będą odbywały się od 25 do 27 maja. Karnety na wydarzenie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej tego festiwalu studenckiego, pod adresem www.bilety.kortowiada.pl. 28 marca ruszy sprzedaż biletów jednodniowych.

Sonda Czy wybierasz się na Kortowiadę 2023? Tak Nie Nie wiem