Tolkowiec. Ksiądz po kolędzie zaatakował psa

Początek roku to czas wizyt duszpasterskich. Księża odwiedzają parafian "po kolędzie". Nie wszyscy chcą jednak wpuszczać do domu księdza. Najprawdopodobniej tak było w przypadku jednej z posesji w miejscowości Tolkowiec (woj. warmińsko-mazurskie). Nikt z domowników nie reagował na księdza stojącego przed ogrodzeniem i próbującego otworzyć furtkę. Zareagował natomiast pies, który zaczął szczekać na duchownego. I wtedy stało się coś zdumiewającego. Zwierzę było odgrodzone od księdza, nie robiło mu krzywdy. Mimo to duchowny zaczął kopać w ogrodzenie, co tylko rozzłościło psa. Na nagraniu w pewnym momencie widać jak duchowny próbuje uderzyć broniącego domu zwierzaka torbą, a w końcu zaczyna rzucać w niego kamieniami.

Poseł wrzucił nagrania z księdzem w roli głównej. Internauci oburzeni

O incydencie z powiatu braniewskiego zrobiło się głośno, po tym jak w mediach społecznościowych nagranie ze zdarzenia opublikował poseł Łukasz Litewka. - Znam księży, którzy są naprawdę ludźmi z powołania, ale tego pana nie tylko bym nie wpuścił do domu, a także w ogóle nie chciał znać - napisał poseł, dołączając cytat Immanuela Kanta: „Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta”.

Stanowisko kurii ws. księdza, który po kolędzie zaatakował psa

Do zdarzenia odniosła się kuria. - W związku z zaistniałą sytuacją na terenie parafii św. Marcina w Tolkowcu wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę takiej postawy. Żadna agresja wobec zwierząt nie powinna mieć miejsca. Z księdzem, który dopuścił się takiego zachowania odbyła się rozmowa i otrzymał stosowne upomnienie - poinformował ks. Marcin Sawicki, rzecznik Archidiecezji Warmińskiej.

Policja bada sprawę?

Upomnienie od zwierzchników to jedno. Film w internecie może być dowodem w sprawie ew. znęcania się nad psem. Policja jednak nie odnotowała żadnego zgłoszenia. – [...] Na chwilę obecną żadnego zgłoszenia w tym temacie nie otrzymaliśmy ani od właściciela zwierzęcia ani żadnej innej osoby. Jeżeli się nic nie zmieni, to na razie z tego nic robić nie będziemy – przekazał asp.szt. Rafał Jackowski, rzecznik prasowy KWP w Olsztynie, cytowany przez olsztyn.eska.pl.

– Oglądając ten filmik, tutaj nie ma takiego znęcania się nad zwierzęciem. Myślę, że bardziej pod względem etycznym należałoby rozważać zachowanie księdza – dodał policjant.

