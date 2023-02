Remont w Wilczym Szańcu. Inwestycja ma być gotowa za 20 miesięcy

Remont ma poprawić standard obsługi osób zwiedzających dawną kwaterę Adolfa Hitlera, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec". Rozbudowa i modernizacja budynku, w którym na dole mieści się restauracja a na górze pokoje hotelowe, będzie kosztować ponad 10 milionów złotych. - Wykonawca został już wybrany w przetargu, na dniach podpisujemy umowę i ruszamy z pracami. Prace będą prowadzone etapami, żeby nie kolidowały ze szczytem sezonu turystycznego. Zakładamy, że na wszystko potrzeba około 20 miesięcy - powiedział PAP nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. To jedna z niewielu zachowanych w całości historycznych budowli "Wilczego Szańca", bo większość pozostałych obiektów wysadzili Niemcy przed nadejściem Armii Czerwonej. W czasie wojny na dole tego budynku mieściły się garaże, a na górze kwaterowała tzw. gwardia przyboczna Hitlera, odpowiadająca za jego bezpieczeństwo. Dlatego - jak przekazał PAP nadleśniczy - zakres prac uzgodniono z konserwatorem zabytków, chociaż obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek zostanie wyremontowany i zmodernizowany, na dachu powstanie taras widokowy z siatką maskującą nawiązującą do pierwotnego wyglądu tego miejsca. Restauracja będzie powiększona o zadaszoną część letnią. Do hotelu zostanie dobudowana spora sala konferencyjna.

Do "Wilczego Szańca" rocznie przyjeżdża 300 tysięcy osób

Położony w lasach koło Gierłoży "Wilczy Szaniec" jest jedną z największych atrakcji turystycznych Mazur. Rocznie odwiedza go około 300 tys. osób. - Tych ludzi trzeba obsłużyć, muszą mieć gdzie wypocząć, przenocować i coś zjeść. Dlatego staramy się poprawić standard budynku hotelowo-restauracyjnego i podnosić jakość obsługi turystów - zaznaczył Piotrowicz.

W ubiegłym roku oddano do użytku nowy budynek obsługi turystów, w którym mieszczą się m.in. umywalnie, pomieszczenia dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, sklepik z pamiątkami i kawiarenka. Przed wakacjami planowane jest otwarcie nowej wystawy pt. "Czas terroru 1939-1945". Nadleśnictwo ma też w planach budowę pomostu widokowego, który umożliwi zwiedzającym oglądanie wnętrza ruin bunkra Hitlera.

"Wilczy Szaniec" - co to jest?

"Wilczy Szaniec" (Wolfsschanze) był w latach 1941-1944 kwaterą główną Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy. Był to zamaskowany w lesie kompleks ok. 200 budynków: schronów i baraków. W jego skład wchodziły również dwa lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, ciepłownie i centrale dalekopisowe. Kwatera zajmowała 250 ha i pierwotnie była otoczona zasiekami, a następnie także polem minowym. Co kilkaset metrów ustawione były kilkunastometrowej wysokości drewniane wieże obserwacyjne, a także stanowiska ciężkich karabinów maszynowych.

