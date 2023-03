Lodowisko na drogach Warmii i Mazur. IMGW wydało ostrzeżenia

Tragiczny pożar we wsi Jęcznik. Zginął mężczyzna

Warmińsko-mazurskie. Alert meteo IMGW przed oblodzeniem

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia (tzw. żółty alert meteo) przed oblodzonymi drogami w woj. warmińsko-mazurskim. Uwaga, kierowcy! Warunki jazdy na drogach regionu mogą być utrudnione. Utrudnienia w postaci marznących opadów mogą występować od wtorkowego wieczora (7 marca) do środowego poranka (8 marca). Prawdopodobieństwo zagrożenia wynosi 80 proc. Alerty meteo IMGW dotyczą wszystkich powiatów w woj. warmińsko-mazurskim. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -2°C - czytamy w komunikacie IMGW.

O tym, jaka będzie pogoda w Polsce w kolejnych dniach przeczytasz w artykule Wichury do 100 km/h i śnieżyce, a potem... totalny zwrot akcji?! Szalona pogoda w Polsce

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące oblodzenia. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. 🚙⛸️❄️<br>Ostrzeżenia obowiązują od godzin wieczornych przez cała noc. ⏰<a href="https://twitter.com/hashtag/IMGW?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IMGW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/meteo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#meteo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/uwaga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#uwaga</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/oblodzenie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#oblodzenie</a> <a href="https://t.co/k7zBTgYGGu">pic.twitter.com/k7zBTgYGGu</a></p>— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) <a href="https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1633097739490697216?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

