Wyjątkowa inwestycja na Mazurach. Całość będzie przypominała Dubaj

Mazury to bardzo popularny region w Polsce, do którego co roku przybywa wielu Polaków. Piękne krajobrazy zachęcają do odwiedzin oraz do zamieszkania w okolicy. Jeśli również uwielbiasz tę część Polski i myślisz nad przeprowadzką, być może zainteresuje cię inwestycja, która powstanie tam w przeciągu kilku lat. Mowa o osiedlu domków na wyspie niczym w Dubaju.

Architekci z warszawskiego biura projektowego Exterio zaprojektowali coś niepowtarzalnego na wyspie znajdującej się na malowniczym jeziorze Kalwa w pobliżu Pasymia. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe osiedle na Mazurach. Te domy będą oazą spokoju dla wielu rodzin

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami inwestycja ma składać się na 20 domów o powierzchni od 200 do 250 m kw. Większość z budynków ma mieć bezpośredni dostęp do jeziora, co jest ogromnym atutem. Dodatkowo na terenie osiedla ma powstać ogólnodostępna plaża, pomost, przystań dla łodzi oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego, więc mieszkańcy będą mieli co robić w wolnym czasie.

Budynki architekturą nawiązujące do tradycyjnej zabudowy regionu, wyróżniać mają liczne przeszklenia, m.in. nowoczesne lukarny w dachach i ogromne okna w ścianach szczytowych. Poszczególne funkcje użytkowe rozmieściliśmy w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy widok na jezioro, nawet z głębi domów - czytamy na Facebooku biura zajmującego się inwestycją.

Domy połączy wewnętrzna, obwodowa droga jednokierunkowa, która zapewni bezpieczny i spokojny ruch aut w okolicy.

