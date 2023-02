Co za widok!

Policjanci z Giżycka przyjęli zawiadomienie o włamaniu do trzech skarbonek z pieniędzmi w miejscowym kościele. Do zdarzenia doszło w piątek (24 lutego). W środku było około tysiąca złotych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wszedł do otwartej świątyni, otworzył skarbony i zabrał pieniądze. Przestępstwo zostało zarejestrowana przez zainstalowane w kościele kamery monitoringu.

Mundurowi szybko wpadli na trop 60-letniego mieszkańca gminy Giżycko, który stał za kradzieżą. - W miejscu zamieszkania mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli banknoty i bilon, śrubokręt, składany niezbędnik oraz dokumenty – dowód osobisty i prawo jazdy nie należące do niego - mówi st. asp. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. 60-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa kradzieży, za co odbywał karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusze odzyskali cześć pieniędzy.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Prokurator zastosował wobec 60-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji ze stawiennictwem w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, dwa razy w tygodniu. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

