Niebawem początek sezonu żeglarskiego na Mazurach. To będzie wyjątkowe otwarcie

Sezon żeglarski na Mazurach. Początek 1 maja w Giżycku

Informację o zmianach dotyczących oficjalnego otwarcia sezonu żeglarskiego na Mazurach przekazał PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Symboliczne otwarcie sezonu żeglarskiego na Mazurach odbywało się na kanale łuczańskim w Giżycku i polegało na otwarciu zabytkowego mostu obrotowego dla żeglarzy. - W tym roku ta ceremonia jest niemożliwa do przeprowadzenia na moście obrotowym, ponieważ kanał łuczański jest gruntownie remontowany i nie można nim przepływać - poinformował PAP Iwaszkiewicz, ale zaznaczył, że zgodnie z tradycją, 1 maja inauguracja sezonu żeglarskiego odbędzie się. - Impreza odbędzie się 1 maja w pobliżu ekomariny, pasażu portowego i plaży miejskiej - zapowiedział burmistrz Iwaszkiewicz i zapewnił, że miasto przygotowuje wiele atrakcji dla mieszkańców i gości, którzy majówkę będą rozpoczynać właśnie w Giżycku.

Start sezonu żeglarskiego na Mazurach rozpocznie się o godz. 10 w okolicach plaży miejskiej nad Niegocinem. Tradycyjnie w tym dniu ślubowanie złożą nowi ratownicy wodni, będzie można oglądać pokazy flybord, zaplanowano także paradę jednostek pływających. Odbędzie się ona na jeziorze, a nie w kanale.

Otwarcie sezonu żeglarskiego na Mazurach. Co w programie imprezy?

Wydarzeniom na wodzie będzie towarzyszył Piknik Bardzo Kulturalny. - Na scenie ustawionej na pasażu portowym wystąpią lokalni artyści, zagrają zespoły szantowe, rockowe, orkiestry rozrywkowe. Na uczestników czeka także spektakl teatralny, ogniowo-pirotechniczny i teatr uliczny ze szczudlarzami i żonglerami. Dodatkowo, przez cały czas trwania imprezy będzie działał kiermasz rozmaitości i dmuchany plac zabaw dla dzieci, prowadzone będą animacje, warsztaty i zabawy interakcyjne z publicznością - wymienił Wojciech Iwaszkiewicz.

Remont kanału łuczańskiego zakończy się w listopadzie

Remont kanału łuczańskiego w Giżycku, który łączy jeziora Niegocin i Kisajno, potrwa do końca listopada i będzie kosztował blisko 70 milionów złotych. To pierwszy remont kanału, odkąd Giżycko jest miastem polskim. Z powodu prac remontowych w tym sezonie żeglarskim kanałem będą mogły przepływać jedynie jednostki o długości co najmniej 20 m. Szczegóły dotyczące sporadycznego korzystania z kanału zostaną podane w komunikacie nawigacyjnym, który będzie podany do wiadomości tuż przed sezonem.

