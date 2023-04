Kiedy otwarcie restauracji w MAX Premium Burgers w Olsztynie?

Do tej pory hegemonem w Olsztynie, jeśli chodzi o serwowanie burgerów był McDonald's. Amerykański gigant ma trzy restauracje w Olsztynie, a kilka miesięcy temu otworzył czwartą, w pobliżu m.in. powstającego MAX Premium Burgers. Już niedługo olsztynianie będą mogli zjeść burgera także od szwedzkiej sieci. Restauracja mieści się w Olsztynie przy al. Sikorskiego 2G, w sąsiedztwie supermarketu Auchan. Oficjalne otwarcie MAX Premium Burgers w Olsztynie odbędzie się tuż po Wielkanocy, w środę (12 kwietnia) o godzinie 10:00. Jak wygląda olsztyńska restauracja? Sprawdźcie poniższą galerię.

Max Burgers - historia szwedzkiej sieci restauracji

Max Burgers AB to szwedzka sieć restauracji, mająca ponad 150 oddziałów. Jest drugim co do wielkości fast foodem w Szwecji. Britta Fredriksson i Curt Bergfors założyli firmę w 1968 r. w Gällivare. Siedziba Max Burgers mieści się w Luleå w północnej Szwecji, część zarządu rezyduje w Sztokholmie. MAX jest prowadzony przez rodzinę Bergfors wraz z Richardem i Christofferem Bergfors jako CEO i zastępcą CEO, ich ojciec Curt Bergfors był prezesem zarządu. Ma około 6 tys. pracowników.

Sonda Jak często jesz hamburgery? Codziennie, uwielbiam burgery! Raz w tygodniu Sporadycznie Nie lubię burgerów